Bomberos controlaron el incendio de un vehículo en un taller de General Rodríguez

Bomberos Voluntarios de General Rodríguez intervinieron en la mañana del 28 de julio para controlar un incendio registrado en un taller ubicado en la intersección de Teniente General Donato Álvarez y Batallón Patricios.

Al arribar al lugar, las dotaciones constataron que un vehículo se encontraba envuelto en llamas.

Para realizar las tareas de extinción de manera segura, dos bomberos trabajaron con equipos de respiración autónoma y desplegaron una línea de ataque para sofocar el fuego.

Del operativo participaron los móviles 7, 17 y 21 de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez.

Info y foto Bomberos Voluntarios de General Rodríguez