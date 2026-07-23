Bomberos de General Rodríguez participaron de una capacitación sobre rescate en masas de granos

Bomberos de General Rodríguez participaron de un taller de rescate en masas de granos en GorchsIntegrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez participaron el pasado sábado de un taller de Rescate en Masas de Granos, realizado en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Gorchs.

La capacitación incluyó prácticas de rescate con cuerdas en espacios confinados y el abordaje de atmósferas explosivas, brindando herramientas y conocimientos específicos para intervenir de manera eficiente y segura en este tipo de emergencias.

Durante la jornada se trabajó sobre la identificación de los riesgos inherentes al rescate en masas de granos, la evaluación de sus posibles consecuencias y la aplicación de medidas de prevención y mitigación, con el objetivo de garantizar una respuesta segura y efectiva.

El taller fue organizado por la Dirección Zonal y Regional, promoviendo la capacitación continua y el fortalecimiento de las capacidades operativas de los cuerpos de bomberos.

Representando a la institución participaron el Ayudante Mayor Nicolás Cuello, los Ayudantes de Primera Matías Velázquez y Germán Iñiguez, y la Bombera Rocío Fernández, quienes continúan fortaleciendo su formación para brindar un servicio cada vez más profesional a la comunidad.

Bomberos de General Rodríguez