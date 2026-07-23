La Mesa de Salud Mental Municipal definió nuevas acciones para el segundo semestre

La Mesa de Salud Mental Municipal llevó adelante un nuevo encuentro de trabajo con el objetivo de coordinar las próximas acciones que se desarrollarán en el distrito durante el segundo semestre del año.

Durante la reunión se reorganizó el calendario del programa educativo «Entornos Saludables y Libres de Violencia», que continuará desarrollándose en distintas instituciones con propuestas orientadas a la prevención, la promoción de la salud mental y la construcción de vínculos saludables.

Además, los equipos avanzaron en la planificación de un nuevo programa destinado a clubes de barrio, que buscará abordar distintas problemáticas relacionadas con la violencia, la convivencia y el cuidado de la salud mental en espacios comunitarios.

Desde el Municipio destacaron la importancia del trabajo articulado entre las diferentes áreas para fortalecer políticas públicas que promuevan el bienestar, la prevención y el acompañamiento de la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez