La Escuela Municipal de Ciclismo tuvo una destacada actuación en el Torneo Nacional Infanto Juvenil

Integrantes de la Escuela Municipal de Ciclismo de General Rodríguez participaron de la tercera fecha del Torneo Nacional Infanto Juvenil, disputada en la ciudad de Las Breñas, provincia del Chaco, donde obtuvieron destacados resultados en distintas categorías.

La delegación, integrada por cerca de 20 ciclistas, logró importantes actuaciones.

Entre ellas, se destacaron el segundo puesto de León Olivieri y el cuarto lugar de Ignacio Roldán en la categoría 2012, el tercer puesto de Tobías Torres en la categoría 2016 y la cuarta ubicación de Máximo Domínguez en la categoría 2015.

También formaron parte de la competencia Almendra Ortiz, Martina Egan, Santino Pequeño, Valentino Giménez, Nicolás Flores, Mía Benítez, Maia Flores, Tomás Giménez, Matías Velásquez, Martín Carnoto, Thiago Giménez, Emiliano Morales, Gabriel Galván, Antonella Carnoto y Gabriel Fernández, representando a General Rodríguez en una nueva jornada del certamen nacional.

Por otra parte, Santiago Fernández, ciclista rodriguense de 16 años que se encuentra compitiendo en España, continúa sumando buenos resultados en la temporada europea.

En esta oportunidad, finalizó en el quinto puesto del V Trofeo «Antonio Campillo Párraga», disputado en la región de Murcia.

La participación y los logros obtenidos reflejan el crecimiento de la Escuela Municipal de Ciclismo y el trabajo sostenido que se realiza para promover el desarrollo deportivo de jóvenes atletas del distrito.

Municipalidad de General Rodríguez