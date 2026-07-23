Educación

Comenzó un curso de manipulación de alimentos con certificación nacional en General Rodríguez

Posted on by rodrigos
23
Jul

En el marco del Programa Entramados, comenzó el Curso de Manipulación de Alimentos con certificación nacional en la Casa Joven del barrio Vengochea, una propuesta orientada a fortalecer la formación y ampliar las oportunidades de inserción laboral de las y los participantes.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos, en articulación con el Centro Universitario San Martín y el Patronato de Liberados Bonaerense.

El curso brinda herramientas teóricas y prácticas vinculadas a la manipulación segura de alimentos y otorga una certificación de validez nacional, favoreciendo el acceso a nuevas oportunidades de empleo y el desarrollo de proyectos laborales.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de acciones buscan promover la inclusión, el acceso a la capacitación y el fortalecimiento de trayectorias laborales a través del trabajo conjunto entre distintas instituciones.

Municipalidad de General Rodríguez