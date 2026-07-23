AMBA: Se evitó el ingreso de más de 11 toneladas de productos vegetales y animales prohibidos

Con el objetivo de evitar el ingreso de plagas y enfermedades, y para mantener el estatus zoofitosanitario de la producción nacional, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), durante el primer semestre de 2026, decomisó 11.126 kilogramos de productos de origen animal y vegetal en controles realizados a pasajeros y equipajes en puntos fronterizos del área metropolitana, por distintas infracciones a la normativa vigente.

Personal del Centro Regional Metropolitano llevó a cabo los controles en los aeropuertos de Ezeiza y San Fernando, aeroparque Jorge Newbery y en las terminales portuarias de Buquebús, Colonia Express y del Muelle Internacional Tigre donde fiscalizaron el equipaje de pasajeros que arribaron al país en 22.858 aviones y 2.017 barcos.

Del total de productos de origen animal y vegetal decomisados, 7.858 kilogramos correspondieron al aeropuerto de Ezeiza; 2.848 al aeroparque Jorge Newbery; 199 a Buquebús; 108 a Colonia Express; 62 al aeropuerto de San Fernando y 51 al Muelle Internacional Tigre. Asimismo, se fiscalizó el ingreso de 4.514 mascotas en el aeropuerto de Ezeiza, 2.205 en Buquebús; 1.618 en Colonia Express 1.164 en Aeroparque; 131 en San Fernando y 2 en el muelle internacional Tigre.

El SENASA realiza estas acciones de control con el fin de evitar el ingreso de plagas y enfermedades no presentes en Argentina y mantener el estatus zoofitosanitario de la producción agroalimentaria nacional.Quienes deseen conocer más información, pueden consultar el apartado “Información para el viajero” en la página web del SENASA, comunicarse al correo electrónico responde@senasa.gob.ar o enviar un mensaje al Whatsapp oficial del SENASA, +541135859810.

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