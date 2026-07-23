Bomberos de General Rodríguez colaboraron en un operativo por el vuelco de un camión con materiales peligrosos

Bomberos Voluntarios de General Rodríguez participaron de un operativo conjunto junto a Bomberos Voluntarios de Marcos Paz tras el vuelco de un camión que transportaba un producto químico utilizado como aditivo para hormigón.

Para la intervención fueron movilizados el Móvil 15, el Móvil 18 y la Brigada de Materiales Peligrosos, que trabajaron en la zona del incidente para controlar la situación y reducir los riesgos derivados del derrame.Al llegar al lugar, el conductor del camión ya había sido trasladado para su atención médica.

El producto transportado se encontraba correctamente identificado, lo que permitió planificar una intervención segura.

Personal de la Brigada de Materiales Peligrosos ingresó al área con equipos de protección personal específicos para este tipo de emergencias, con el objetivo de controlar la pérdida, contener el derrame y minimizar el impacto sobre las personas y el ambiente.

El operativo se desarrolló de manera coordinada entre ambos cuerpos de bomberos, garantizando las condiciones de seguridad necesarias para este tipo de incidentes con sustancias peligrosas.

Infiny foto Bomberos Voluntarios de Géneral Rodríguez