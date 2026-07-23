El Hospital Posadas realizó por primera vez una reconstrucción nasal compleja con microcirugía

El equipo del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital Posadas llevó a cabo por primera vez en la institución una reconstrucción nasal compleja mediante microcirugía, un procedimiento de alta especialización que permite recuperar la estructura nasal utilizando tejido del propio paciente.

La intervención se desarrolla en distintas etapas.

En una primera instancia, se utiliza tejido del antebrazo para reconstruir el revestimiento interno de la nariz y recuperar su proyección.

Posteriormente, se emplea cartílago costal para restablecer la estructura de sostén y, en la etapa final, se utiliza tejido de la frente para brindar cobertura y definir la forma definitiva de la nariz.

Este tipo de cirugía representa una alternativa para pacientes que requieren reconstrucciones de alta complejidad, ya sea como consecuencia de traumatismos, enfermedades o intervenciones quirúrgicas previas.

La realización de este procedimiento marca un nuevo avance para el Hospital Posadas, ampliando las posibilidades de tratamiento y reafirmando el compromiso de sus equipos de salud con la incorporación de técnicas de alta complejidad para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Hospital Posadas