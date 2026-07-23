Economía

Un relevamiento reveló que seis de cada diez hogares bonaerenses tomaron créditos o préstamos en el último año

Posted on by rodrigos
23
Jul

Una encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre el crecimiento del endeudamiento de los hogares y el aumento del uso de formas de financiamiento no bancarias e informales, especialmente entre los sectores más vulnerables.

El relevamiento, denominado “Hablemos de deudas: una mirada sobre el endeudamiento con perspectiva de género”, fue elaborado por la Dirección de Políticas de Igualdad, Asuntos Económicos, Consumidores/as y la Dirección de Descentralización Territorial.

Entre los principales resultados, el estudio señala que seis de cada diez hogares bonaerenses tomaron algún crédito o préstamo durante el último año.

De ese total, el 41% recurrió de manera simultánea a más de una fuente de financiamiento, combinando opciones bancarias, no bancarias e informales.

La encuesta también muestra que más de la mitad de los hogares acudió a créditos o préstamos no bancarios o informales, modalidades que suelen presentar mayores costos, menor regulación y menores garantías para quienes los solicitan.

El informe destaca que esta situación impacta con mayor fuerza en los hogares monomarentales, donde las desigualdades de género y las responsabilidades de cuidado dificultan el acceso a financiamiento en condiciones más favorables.

En cuanto al destino del dinero obtenido, la alimentación aparece como el principal motivo para solicitar créditos o préstamos, especialmente entre quienes recurrieron a opciones no bancarias e informales, lo que refleja el uso de estas herramientas para afrontar gastos esenciales.

Además, el relevamiento indica que el 74% de los hogares que tomaron créditos continúa endeudado y que ocho de cada diez tienen dificultades para afrontar los pagos, una situación que se agrava entre quienes accedieron a formas de financiamiento fuera del sistema bancario.

Desde la Defensoría del Pueblo señalaron que estos datos permiten visibilizar el impacto del endeudamiento sobre la economía cotidiana de las familias y la necesidad de analizar esta problemática incorporando una perspectiva de género y de protección de derechos.

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