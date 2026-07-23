Un relevamiento reveló que seis de cada diez hogares bonaerenses tomaron créditos o préstamos en el último año

Una encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre el crecimiento del endeudamiento de los hogares y el aumento del uso de formas de financiamiento no bancarias e informales, especialmente entre los sectores más vulnerables.

El relevamiento, denominado “Hablemos de deudas: una mirada sobre el endeudamiento con perspectiva de género”, fue elaborado por la Dirección de Políticas de Igualdad, Asuntos Económicos, Consumidores/as y la Dirección de Descentralización Territorial.

Entre los principales resultados, el estudio señala que seis de cada diez hogares bonaerenses tomaron algún crédito o préstamo durante el último año.

De ese total, el 41% recurrió de manera simultánea a más de una fuente de financiamiento, combinando opciones bancarias, no bancarias e informales.

La encuesta también muestra que más de la mitad de los hogares acudió a créditos o préstamos no bancarios o informales, modalidades que suelen presentar mayores costos, menor regulación y menores garantías para quienes los solicitan.

El informe destaca que esta situación impacta con mayor fuerza en los hogares monomarentales, donde las desigualdades de género y las responsabilidades de cuidado dificultan el acceso a financiamiento en condiciones más favorables.

En cuanto al destino del dinero obtenido, la alimentación aparece como el principal motivo para solicitar créditos o préstamos, especialmente entre quienes recurrieron a opciones no bancarias e informales, lo que refleja el uso de estas herramientas para afrontar gastos esenciales.

Además, el relevamiento indica que el 74% de los hogares que tomaron créditos continúa endeudado y que ocho de cada diez tienen dificultades para afrontar los pagos, una situación que se agrava entre quienes accedieron a formas de financiamiento fuera del sistema bancario.

Desde la Defensoría del Pueblo señalaron que estos datos permiten visibilizar el impacto del endeudamiento sobre la economía cotidiana de las familias y la necesidad de analizar esta problemática incorporando una perspectiva de género y de protección de derechos.

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