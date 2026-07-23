Sociedad

La Casa de la Provincia invita a sus actividades gratuitas de vacaciones de invierno

Posted on by rodrigos
23
Jul

La Casa de la Provincia convoca a sus actividades gratuitas en el marco de las vacaciones de invierno.

Viernes 24 / 15.00 y 17.30 h / Sala Astor Piazzolla / Entrada gratuita

CINE CONTINUADO

15.00 h. Atrapado sin salida (Miloš Forman, 1975).

17.30 h. El último deber (Hal Ashby, 1973).

Martes 28 / 15.00 y 17.10 h / Sala Astor Piazzolla / Entrada gratuita

CINE CONTINUADO

15.00 h. Breakfast at Tiffany’s (Desayuno con diamantes) (Blake Edwards, 1961).

17.10 h. Luna nueva (Howard Hawks, 1940).

Miércoles 29 / 17.00 h / Sala Astor Piazzolla / Entrada gratuita

CINE INFANTIL

17.00 h. Megamente (Tom McGrath, 2010).

Viernes 31 / 15.00 y 17.05 h / Sala Astor Piazzolla / Entrada gratuita

CINE CONTINUADO

15.00 h. Dos hombres y un destino (George Roy Hill, 1969).

17.05 h. El golpe (George Roy Hill, 1973).

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