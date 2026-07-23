La Casa de la Provincia invita a sus actividades gratuitas de vacaciones de invierno

La Casa de la Provincia convoca a sus actividades gratuitas en el marco de las vacaciones de invierno.
Viernes 24 / 15.00 y 17.30 h / Sala Astor Piazzolla / Entrada gratuita
CINE CONTINUADO
15.00 h. Atrapado sin salida (Miloš Forman, 1975).
17.30 h. El último deber (Hal Ashby, 1973).
Martes 28 / 15.00 y 17.10 h / Sala Astor Piazzolla / Entrada gratuita
CINE CONTINUADO
15.00 h. Breakfast at Tiffany’s (Desayuno con diamantes) (Blake Edwards, 1961).
17.10 h. Luna nueva (Howard Hawks, 1940).
Miércoles 29 / 17.00 h / Sala Astor Piazzolla / Entrada gratuita
CINE INFANTIL
17.00 h. Megamente (Tom McGrath, 2010).
Viernes 31 / 15.00 y 17.05 h / Sala Astor Piazzolla / Entrada gratuita
CINE CONTINUADO
15.00 h. Dos hombres y un destino (George Roy Hill, 1969).
17.05 h. El golpe (George Roy Hill, 1973).
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