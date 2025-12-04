Bomberos de General Rodríguez realizaron un simulacro de rescate en altura en la planta Naturgy

El 28 de noviembre, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez llevó adelante un Simulacro de Emergencia en la Planta Naturgy, en conjunto con el personal de la empresa y la Especialidad de Rescate con Cuerdas de BVGR.

El ejercicio recreó el rescate de un operario que, tras sufrir un accidente grave en una plataforma elevada, no podía descender por sus propios medios. Ante esta situación, el equipo especializado procedió a la inmovilización de la víctima y ejecutó una maniobra de izaje y descenso mediante un triángulo de evacuación.

La operación fue controlada desde un plano inferior, utilizando anclajes y bloqueadores de rescate para garantizar la seguridad en cada movimiento.Una vez en tierra firme, la víctima fue colocada sobre una tabla rígida y entregada al servicio médico convocado para su traslado.

Este tipo de prácticas permite fortalecer la capacitación del personal, optimizar la respuesta ante emergencias reales y poner en valor la importancia de contar con recursos adecuados para intervenciones de alta complejidad.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez agradece a la Planta Naturgy, a su personal y a los integrantes de la Especialidad de Rescate con Cuerdas por su compromiso y participación en el simulacro.

Con info Bomberos Voluntarios de General Rodríguez