El ITUNM realizó un nuevo acto de entrega de certificados de cursos y talleres

El Instituto Tecnológico de la Universidad Nacional de Moreno (ITUNM) llevó adelante un nuevo acto de entrega de certificados correspondientes a sus propuestas formativas de cursos y talleres.

En esta ocasión se otorgaron 28 certificados a estudiantes que finalizaron su Formación Profesional Continua en Community Management (VII Edición), Realización Audiovisual (II Edición) y Programación de Arduino (IV Edición).

El ITUNM tiene como objetivo general desarrollar trayectos formativos que promuevan la inclusión y la capacitación laboral de calidad, destinados a adolescentes, jóvenes y adultos, principalmente residentes del Partido de Moreno.El acto contó con la presencia del Director Académico del ITUNM, Julio Álvarez, y de la Vicerrectora Patricia Rosemberg.

Universidad Nacional de Moreno