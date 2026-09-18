Sociedad

Bomberos le salvaron la vida a una beba de 8 meses que llegó sin signos vitales al cuartel central

Posted on by rodrigos
17
Sep

Una familia llegó al cuartel central de los Bomberos Voluntarios de Moreno con una beba de 8 meses, que no presentaba signos vitales. Rápidamente intervino el Subayudante Carlos Nadur, quien a través de la maniobra de Heimlich logró que volviera a respirar. Posteriormente una ambulancia llevó a la criatura al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, donde se recupera satisfactoriamente. Todo el reconocimiento al servidor público de 37 años, con 12 años de antigüedad en la institución. Un verdadero héroe. Ocurrió a las 17:28 de este jueves 17 de septiembre.