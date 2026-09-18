Bomberos le salvaron la vida a una beba de 8 meses que llegó sin signos vitales al cuartel central

Una familia llegó al cuartel central de los Bomberos Voluntarios de Moreno con una beba de 8 meses, que no presentaba signos vitales. Rápidamente intervino el Subayudante Carlos Nadur, quien a través de la maniobra de Heimlich logró que volviera a respirar. Posteriormente una ambulancia llevó a la criatura al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, donde se recupera satisfactoriamente. Todo el reconocimiento al servidor público de 37 años, con 12 años de antigüedad en la institución. Un verdadero héroe. Ocurrió a las 17:28 de este jueves 17 de septiembre.