Detuvieron en Virrey del Pino a un acusado de asesinar a un chofer de aplicación

El hombre, de 27 años, está acusado de participar en el asesinato de un conductor de Didi ocurrido en febrero. La organización operaba en la Ciudad y el conurbano y estaría vinculada a al menos 15 robos.

El último integrante que permanecía prófugo de una organización criminal dedicada a asaltar a choferes de aplicaciones fue detenido en Virrey del Pino, partido de La Matanza.

La captura fue realizada por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

El sospechoso tiene 27 años y antecedentes penales por homicidio.

El detenido está señalado como uno de los integrantes de la banda que participó en el crimen de un chofer de la aplicación Didi, ocurrido el 24 de febrero de este año. Tras su captura, fue trasladado y puesto a disposición de la Justicia para prestar declaración indagatoria.

La organización investigada actuaba tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintos puntos del conurbano bonaerense.

Para contactar a sus víctimas utilizaba aplicaciones de transporte y simulaba situaciones de emergencia médica como forma de generar encuentros y emboscarlas.

Una vez en el lugar acordado, los delincuentes reducían a los conductores mediante armas de fuego y violencia física.

Entre los elementos que sustraían se encontraban dinero, teléfonos celulares, documentación, ropa y distintos accesorios de los vehículos.

En algunos casos, la banda recurría a mujeres o menores para acompañar los pedidos y evitar levantar sospechas.

A los integrantes de la organización se les atribuyen al menos 15 hechos delictivos y un homicidio.La investigación había derivado anteriormente en varios allanamientos realizados en la Ciudad y el conurbano, donde fueron detenidos cinco miembros de la organización.

Desde entonces, este hombre era el único integrante que permanecía prófugo.Con la nueva detención, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia, imputado por los delitos de asociación ilícita y robo con armas.

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