General Rodríguez: Mejoran el acceso a la Escuela Secundaria N° 14 de La Campanilla

Los trabajos incluyeron el hormigonado de la cinta asfáltica sobre las calles de acceso al establecimiento educativo.

En el barrio La Campanilla se llevaron adelante trabajos de mejora en el entorno de la Escuela Secundaria N.º 14, con el objetivo de facilitar el ingreso a la institución.

Las tareas consistieron en el hormigonado de la cinta asfáltica sobre las calles de acceso a la escuela, que recientemente incorporó nuevas instalaciones educativas.

La intervención permitirá mejorar las condiciones de circulación y brindar un acceso más seguro para las familias, estudiantes y trabajadores que concurren diariamente al establecimiento.

De esta manera, las obras buscan acompañar el crecimiento de la institución y mejorar la infraestructura del barrio.

Municipalidad de General Rodríguez