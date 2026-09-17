Se presentó la muestra “Pañuelos con memoria” en la Universidad Nacional de Moreno

La muestra reúne obras realizadas por integrantes de la comunidad universitaria y propone, a través de distintas expresiones artísticas, un espacio para recordar y reflexionar.

La comunidad universitaria quedó reunida a través del arte y la memoria con la inauguración de la muestra “Pañuelos con memoria”, surgida de una convocatoria de intervención artística.

La exposición reúne pañuelos intervenidos por diferentes integrantes de la Universidad, quienes utilizaron técnicas, materiales y lenguajes diversos para plasmar sus propias miradas.

El resultado es una muestra colectiva en la que cada obra aporta una perspectiva particular y, en conjunto, construye un espacio destinado a mantener viva la memoria y promover la reflexión.

La exposición puede visitarse en el pasillo del Ala Oeste del Edificio Histórico.

Universidad Nacional de Moreno