La UNM participó del 4° Congreso Productivo Bonaerense y presentó sus proyectos de innovación

La UNM presentó proyectos de innovación junto al sector productivo bonaerense

La Universidad Nacional de Moreno participó del 4° Congreso Productivo Bonaerense, donde compartió experiencias de investigación y desarrollo vinculadas a la biotecnología.

La Universidad Nacional de Moreno (UNM) formó parte del 4° Congreso Productivo Bonaerense, realizado los días 8 y 9 de septiembre en La Plata, con la participación de distintos sectores vinculados a la producción de la provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro, la Universidad fue convocada a integrar el espacio “Innovación Bonaerense”, destinado a exhibir proyectos desarrollados mediante el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA).

En ese marco, investigadores, becarios y estudiantes del área de Bioprocesos del Programa Académico de Investigación e Innovación en Biotecnología (PAIIB) participaron junto con la empresa Vetanco S.A. de la presentación de distintos trabajos.

La exposición permitió compartir los resultados de dos proyectos que ya fueron finalizados y los objetivos de una iniciativa que actualmente se encuentra en desarrollo. También sirvió para fortalecer el vínculo de cooperación entre la UNM y la empresa.

El Congreso Productivo Bonaerense se desarrolló bajo el lema “El futuro del país también se debate desde la producción bonaerense” y propuso un espacio de intercambio sobre los desafíos y oportunidades para el desarrollo productivo provincial.

La participación de la UNM permitió visibilizar el trabajo que se realiza desde el ámbito académico y científico y su articulación con el sector productivo, a través de proyectos de innovación y cooperación.

Universidad Nacional de Moreno