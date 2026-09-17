Comenzó la repavimentación de la calle San Emilio en Trujui

_La intervención se realiza sobre uno de los principales accesos a los barrios Santa Paula y Villanueva y alcanzará a más de 1.500 vecinos y vecinas_

El Municipio de Moreno comenzó la obra de repavimentación de la calle San Emilio, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 23 y la calle Dr. A. Jauretche, en la localidad de Trujui.

La intervención cuenta con financiamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y contempla la ejecución de una nueva calzada de hormigón.

La iniciativa forma parte de las políticas públicas impulsadas por la intendenta, Mariel Fernández, para fortalecer la infraestructura vial y las condiciones de circulación en el distrito.

Se estima que beneficiará de manera directa a más de 1.500 personas.

La renovación permitirá mejorar uno de los principales accesos a los barrios Santa Paula y Villanueva y al futuro barrio de viviendas de Villanueva, por donde circulan vehículos particulares y transporte público de pasajeros.Con esta acción, el Gobierno local fortalece el compromiso con el desarrollo urbano con prioridad en la accesibilidad, la seguridad vial y la integración de los barrios.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno