Brindis de fin de año en la Maternidad Estela de Carlotto

Se realizó el brindis de fin de año junto a parte del equipo de la Maternidad Estela de Carlotto, en un espacio de encuentro destinado a reconocer y agradecer el trabajo, el compromiso y el esfuerzo sostenido por las y los trabajadores a lo largo de todo el año.

Durante la jornada se destacó especialmente la labor del personal de los turnos noche, quienes forman parte fundamental del funcionamiento cotidiano de la institución y que, si bien no pudieron participar del encuentro, compartirán su brindis durante la noche y la jornada siguiente.

La Maternidad reafirma su reconocimiento a cada integrante del equipo, valorando el aporte de todos los turnos que hacen posible una atención pública de calidad, basada en la dedicación, el profesionalismo y el compromiso diario con la comunidad.

