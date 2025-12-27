Migraciones refuerza la atención en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos para la temporada de verano

De cara a la temporada 2026, la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, implementará un refuerzo integral en los principales pasos fronterizos del país. El objetivo es garantizar un control migratorio más rápido, moderno y eficiente, en línea con los estándares impulsados en materia de seguridad y ordenamiento fronterizo.

Para ello, se incorporarán 96 agentes migratorios adicionales distribuidos estratégicamente en los puntos de mayor tránsito: Puerto Iguazú (24); Paso de los Libres (21); Área Metropolitana de Buenos Aires (25); y los pasos de Clorinda, Gualeguaychú, Colón, Cardenal Samoré y Cristo Redentor (26 en total). Estos agentes se suman a los 2.197 que conforman el equipo de inspectores de control migratorio.

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery se implementó una optimización integral de la operación del equipo de inspección, diseñada para garantizar una cobertura eficiente durante los momentos de mayor flujo de viajeros y fortalecer los estándares de seguridad en los controles.

A esto se le suma un proceso de modernización tecnológica sin precedentes ejecutada en los últimos meses. En el aeropuerto de Ezeiza se renovó por completo el control migratorio de la terminal de arribos internacionales con la incorporación de tecnología biométrica de última generación: se instalaron 30 terminales de autogestión migratoria y 5 nuevas pasarelas de verificación de identidad, que reemplazaron a las antiguas 10 pasarelas biométricas. Estas mejoras permiten una lectura más precisa de pasaportes y una validación inmediata de la identidad de los viajeros. Esta actualización, realizada junto a Aeropuertos Argentina 2000, redujo los tiempos de espera, mejoró la seguridad y elevó la experiencia de ingreso al país conforme a estándares internacionales.

Además, se reforzó la infraestructura tecnológica con la incorporación de un servidor de alto rendimiento en Ezeiza y, en el caso de Aeroparque, con la instalación de 8 terminales de autogestión biométrica y 3 gates automáticos, optimizando la capacidad operativa y la eficiencia de los controles durante los momentos de mayor flujo de pasajeros.Asimismo, durante 2025 se avanzó en el fortalecimiento de los pasos fronterizos terrestres mediante la puesta en marcha del control migratorio integrado en el Paso Internacional Posadas-Encarnación, desarrollado en coordinación con las autoridades paraguayas. La unificación de los trámites en un puesto conjunto eliminó procedimientos duplicados, agilizó de manera significativa el tránsito diario y representó un hito en la cooperación bilateral.

Por otro lado, se incorporaron Terminales de Autenticación Biométrica en distintos pasos fronterizos, capaces de verificar en tiempo real la identidad de los viajeros mediante reconocimiento facial bajo supervisión de agentes migratorios. Estas terminales registran automáticamente los movimientos en el Registro Nacional de Ingreso y Egreso de Personas, mejoran la seguridad operativa y agilizan la experiencia de quienes cruzan la frontera.

La Dirección Nacional de Migraciones reafirma su compromiso con un modelo de gestión que moderniza los procesos, agiliza la atención y, especialmente, fortalece la seguridad en cada punto de ingreso y egreso del territorio nacional, en línea con las prioridades establecidas por el Ministerio de Seguridad Nacional.

