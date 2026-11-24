El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

La víctima fue golpeada por un adolescente de 17 años y sufrió la pérdida del conocimiento. Su familia señaló que el episodio podría estar relacionado con una relación sentimental.

Un joven de 19 años fue víctima de una violenta agresión mientras se encontraba en un kiosco de San Antonio de Padua, partido de Merlo.

El episodio ocurrió cuando estaba sentado junto a un amigo tomando una gaseosa y fue atacado sorpresivamente por otro joven, que lo golpeó en reiteradas ocasiones en la cabeza.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio.

En las imágenes se observa que el agresor se acercó por detrás y comenzó a golpearlo, mientras otros jóvenes que lo acompañaban permanecieron cerca de la escena e impidieron que la víctima recibiera ayuda.

Según relató Pablo, el padre del joven, no hubo una discusión previa ni un intercambio de palabras antes del ataque.

También indicó que su hijo perdió el conocimiento desde el primer golpe, que impactó en la zona de la nuca y la sien.

De acuerdo con el testimonio familiar, el presunto motivo de la agresión estaría relacionado con una relación sentimental que la víctima habría iniciado con la ex pareja del atacante, de 17 años.

Sin embargo, esa hipótesis todavía es materia de investigación.

En cuanto a su estado de salud, Santiago fue sometido a distintos estudios y actualmente se encuentra en su casa, bajo reposo y con indicaciones médicas.

Su padre señaló que evoluciona favorablemente.

Por último, informó que este martes se presentaría en la fiscalía para radicar la denuncia, ya que el feriado del lunes había postergado esa instancia.