_La iniciativa permite que quienes tramiten su primera licencia de conducir realicen la capacitación de manera 100% online y autogestionada_

El Municipio de Moreno puso en marcha el primer Curso Online de Educación Vial de gestión municipal en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa incorpora nuevas herramientas digitales para ofrecer una experiencia más simple, rápida y accesible a las y los vecinos.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Tránsito y Transporte a través de la Coordinación General de Educación Vial y Capacitaciones y la Coordinación de Licencias de Conducir, reorganiza a nivel local el plan de capacitación vigente en la provincia de Buenos Aires y permite que las y los aspirantes completen el curso de manera 100% digital y autogestionada.

Para acceder al curso online, las y los interesados pueden ingresar al siguiente link:

https://turnoslicencias.moreno.gob.ar/educacion-vial

La plataforma cuenta con materiales en distintos formatos para que cada usuario pueda acceder a los contenidos mediante videos, lecturas y otros recursos.

Al finalizar cada módulo, deberá responder un cuestionario y, una vez completada la capacitación, podrá descargar el certificado correspondiente al tipo de vehículo para el que solicita la licencia: moto o auto.

Durante el último semestre del año, alrededor de 830 aspirantes participaron del curso de manera presencial.

En este contexto, la nueva modalidad busca responder a la demanda vecinal y simplificar una instancia del trámite, al tiempo que promueve la formación de conductores responsables y respetuosos de las normas de tránsito.

Cabe mencionar que este curso no contempla el examen teórico presencial, que debe realizarse en la Coordinación General de Licencias ubicada en Claudio María Joly 2844. Se recuerda que el trámite de licencia de conducir es único y personal, sin intermediarios ni terceros.

Asimismo, se continúa trabajando en la gestión de turnos y los tiempos de atención ciudadana para simplificar la gestión del trámite.

Con esta propuesta, desde el Gobierno local se busca facilitar el acceso a la capacitación y promover una circulación segura y responsable, basada en el respeto, la solidaridad y el cuidado entre quienes comparten la vía pública.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno