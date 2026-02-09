Brutal crimen en el barrio Lomas de Casasco: balearon a un hombre delante de sus hijas

Maximiliano Pozzi Requejo tenía 38 años. Fue baleado el sábado a la noche por un sujeto que se dio a la fuga. Murió durante la madrugada de este lunes en el hospital. Una cámara de seguridad mostró la secuencia del ataque. La mecánica se asemeja a un ajuste de cuentas. Hasta el momento no hay detenidos.

Un sujeto que vestía bermuda de jean y buzo blanco, a cara descubierta y con una mochila, llamó en una casa ubicada sobre la calle San Luis al 2400 entre Ambrosetti y Santa Cruz, del barrio Lomas de Casasco de La Reja Sur. Eran las 20:28 del sábado 7 de febrero.

Otro hombre, vestido con remera negra y bermuda del mismo color, salió a atender. Se lo ve despreocupado, relajado. Estaba acompañado por dos nenas, presuntamente sus hijas. Luego de abrir el portón de calle, se saludó con el recién llegado. Intercambiaron un par de palabras. La llegada de un tercer individuo desató el infierno.

Mientras el ocupante de la vivienda se daba la mano con el otro sujeto, el hombre de buzo blanco sacó una pistola. Ejecutó dos disparos a quemarropa contra el dueño de casa, quien cayó de espaldas. Herido, a los gritos, pidió a una de las criaturas, quien presenció la brutal agresión: “llamá a tu mamá, llamá a tu abuela” y rogó “dale que me muero”. El tercer individuo en la escena, acusó un roce en el rostro. El agresor subió a un auto negro y cubrió su huida con otro disparo.

La secuencia dura exactos 38 segundos. Es cruda y violenta. Además, es clave para la investigación. La víctima, identificada como Maximiliano Pozzi Requejo de 38 años fue trasladada al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega. Fue estabilizado y operado. Durante la madrugada de este lunes, su condición se volvió crítica. Minutos después, falleció.

En base a las imágenes, los pesquisas tienen como principal hipótesis la de un ajuste de cuentas. La mecánica del ataque se asemeja. El interrogante se centra en el móvil. Hasta el momento no descifraron el misterio. Ni siquiera los rumores barriales le asignan a Pozzi Requejo vinculación alguna con ilícitos. Tampoco le habrían saltado antecedentes en la justicia. ¿Se conocían el asesino y Pozzi Requejo? ¿Qué grado de conocimiento había entre ambos? ¿Qué participación tuvo el tercer hombre? Todo parece indicar que solo acertó a pasar por el lugar. Sería un testigo clave en este punto.

La causa recayó en la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. La Dra. Carina Saucedo encabeza la investigación. El trabajo de campo lo tiene asignado personal de la Comisaría Moreno 7º (La Reja). La municipalidad de Moreno, con las cámaras de vigilancia, aporta circuitos probables de escape. Hasta el momento no hay imputados en la causa abierta por “homicidio agravado por el uso de armas”. Por correlato, tampoco detenidos.