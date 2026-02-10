Inversión que llega a hogares: La Provincia ya financió más de 33 mil mejoras habitacionales

La política habitacional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se implementa en articulación con municipios y organizaciones de la sociedad civil en beneficio de las familias bonaerenses. Desde 2020 más de 6.900 millones invertidos.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Hábitat continúa fortaleciendo políticas activas en materia de hábitat con la implementación del programa de mejoramientos habitacionales, una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las familias bonaerenses.

Mediante la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, la cartera encabezada por el ministro Andrés Larroque lleva adelante este programa que permite acceder a financiamiento para la adquisición de materiales de construcción, además de la contratación de mano de obra destinada al mejoramiento o ampliación de viviendas.

En este marco, el Gobierno de la Provincia, por decisión del gobernador Axel Kicillof, financió un total de 33.917 mejoras habitacionales con una inversión de más de 6.900 millones de pesos, en el período 2020-2025, alcanzando a familias de 73 municipios bonaerenses.

Esta política pública involucra la participación de municipios y organizaciones de la sociedad civil, entidades a través de las cuales se destinan los fondos para mejoras.

Las familias destinatarias residen, mayormente, en barrios incluidos en el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios (RPPVAP), el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) o en barrios con condiciones habitacionales similares.

El programa se desarrolla en dos etapas: la primera en forma de subsidio a las familias que califican como destinatarias según los requerimientos establecidos; y la segunda a través de microcréditos reintegrables al municipio o la organización interviniente, generando así un fondo que constituye un círculo virtuoso para ampliar el alcance de esta política a más familias.

Desarrollo de la Comunidad