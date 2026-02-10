Luján: Se viene la primera edición de la Noche de las Pizzerías

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de la primera edición de la Noche de las Pizzerías, iniciativa que se llevará a cabo el jueves 12 de febrero, en diversos puntos del distrito.

En este sentido, la propuesta para disfrutar con amigos o en familia incluye a los siguientes comercios:

-Fibonacci (Alsina 1090): consumiendo en el local podrán obtener un 50% de descuento.

-Tropel (A. Storni y F. Sánchez): consumiendo en el local podrán obtener un 30% de descuento.

-Maldini (Alsina 1072): consumiendo en el local podrán obtener un 30% de descuento.

-El Sitio (Mitre 621): consumiendo en el local podrán obtener un 30% de descuento.

-Algo Diferente (San Martín 2075): consumiendo en el local podrán obtener un 30% de descuento.

-Algo Diferente (Mitre 363 – 8 de Diciembre y los Tilos, en Pueblo Nuevo): con delivery o take away podrán obtener un 30% de descuento.

-Mandiyu (Mitre 772): con delivery o take away podrán obtener un 30% de descuento.

-Pizza Hot (San Martín esquina Alsina): consumiendo en el local, delivery o take away podrán obtener un 30% de descuento.

-Casa Muzza (9 de Julio 886): consumiendo en el local, delivery o take away podrán obtener un 30% de descuento.

-La Criolla (9 de Julio 706): consumiendo en el local o take away podrán obtener un 50% de descuento.

-Kentucky (San Martín y Francia): consumiendo en el local o take away podrán obtener un 50% de descuento en pizza grande de Muzza.

Las promociones son únicamente válidas en pizza y no incluyen bebida. Para poder acceder a ellas, se debe aclarar antes de realizar el pedido que el motivo del encargo se debe a la Noche de las Pizzerías.

