Liberan en Moreno dos lagartos overo rescatados por vecinos

Pablo y Analía, vecinos de Francisco Álvarez, se acercaron a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Moreno con dos lagartos overo juveniles (Salvator merianae), luego de advertir que se encontraban en riesgo en su barrio.

Los reptiles fueron liberados en la zona del Museo Muñiz, con la participación de Valeria Ferreyra, Subsecretaria de Valorización de Residuos, área perteneciente a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Moreno.

Datos curiosos sobre los lagartos overo

Excepcionalmente, pueden llegar a medir hasta 1,5 metros de largo, contando la cola.

Son reptiles grandes, inofensivos y benéficos, que ayudan a controlar plagas como roedores, serpientes e insectos.

Durante la época de reproducción, pueden elevar su temperatura corporal por encima del ambiente, algo poco común entre los reptiles.

Su nombre “overo” hace referencia a sus colores manchados.

Con información Ambiente Moreno