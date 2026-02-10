General Rodríguez fue sede del entrenamiento de fuerzas de paz de la ONU

El Intendente Mauro García participó el sábado pasado del acto realizado en el marco del despliegue de las fuerzas de “cascos azules” pertenecientes al CAECOPAZ (Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz), que próximamente cumplirán una misión en la República de Chipre para las Naciones Unidas, durante un período de seis meses.

La capacitación se desarrolló en nuestra ciudad con el acompañamiento de la ONG May Day, que organizó un entrenamiento intensivo en lucha contra incendios y búsqueda y rescate. Participaron 40 hombres y mujeres pertenecientes a la Fuerza de Tareas N.º 66, integrada por efectivos de Argentina, Chile, Brasil, Ecuador y Paraguay.

Las actividades tuvieron lugar en el predio de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, donde se montaron distintas postas de formación. Allí se realizó el combate de fuego controlado en una casa especialmente acondicionada, prácticas en un ambiente de humo con un recorrido laberintico para tareas de búsqueda y rescate, simulacros de rescate desde plataformas elevadas mediante escaleras a 45 grados, ejercicios de rescate en altura en una torre y entrenamiento en el uso de matafuegos.

Estos espacios permitieron a los participantes adquirir técnicas propias del trabajo de bomberos y fortalecer su preparación para contextos de emergencia en misiones internacionales, garantizando una respuesta eficiente ante situaciones críticas.

Está previsto que el primer vuelo hacia la misión parta el próximo 13 de febrero, siendo tres los traslados programados en total para completar el despliegue del contingente.

Desde el Municipio se destaca el orgullo de ser sede de este importante entrenamiento internacional, reafirmando el compromiso de General Rodríguez con la cooperación, la paz y la formación profesional al servicio de la comunidad global.

Gacetilla de la General Rodríguez