La UNM abre la inscripción a los Ciclos de Licenciatura en Educación Secundaria y en Educación Inicial

La Universidad Nacional de Moreno abrió la inscripción 2026 a los Ciclos de Licenciatura este lunes 9 de febrero hasta el miércoles 4 de marzo.



La inscripción se encuentra abierta exclusivamente para las siguientes carreras:



Licenciatura en Educación Secundaria (Ciclo de Licenciatura)



Licenciatura en Educación Inicial (Ciclo de Licenciatura)

Inscripciones:

https://preinscripcion.unm.edu.ar/preinscripcion/grado/?__o=

Esta inscripción se realiza conforme lo establecido en el Calendario Académico 2026, aprobado por Resolución UNM-CS Nº 1.295/25

Información sobre el Ingreso 2026:

Para otras consultas, escribir a orientacion@unm.edu.ar o bien a alumnos@unm.edu.ar

