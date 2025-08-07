Brutal femicidio en el complejo habitacional Las Catonas: Una joven mujer fue asesinada a mazazos en la cabeza

Lucía Elizabeth Rubio tenía 29 años. Era mamá de un adolescente de 16. Fue asesinada a mazazos en la cabeza. El acusado es su pareja, Mauro Ezequiel Calderón de 31 años. Está prófugo. Tiene pedido de captura nacional e internacional.

El cadáver de Lucía Elizabeth Rubio fue encontrado por su hermano Jorge durante la noche de este miércoles 6 de agosto. La joven mujer, de 29 años y madre de un adolescente de 16 años, no contestaba mensajes ni llamados telefónicos desde la tarde del martes.

El cuerpo, que presentaba múltiples lesiones en el cráneo y en el rostro, estaba tapado. El hallazgo se produjo en un local en remodelación, donde funcionaba un kiosco propiedad de la víctima, ubicado en la planta baja del edificio 906 Escalera B. Estaba cerrado con llave.

Pocos minutos después llegó el primer patrullero. Precintaron el lugar a la espera de los peritos de la Policía Científica. Justamente el personal de esta repartición halló una maza de albañilería con manchas de sangre. El médico forense estimó que la data de la muerte era mayor a 24 horas. Recibió brutales golpes con un objeto contundente en el cráneo y rostro que provocó un traumatismo severo que le causó la muerte. No hay dudas que esa herramienta fue el arma homicida.

El principal sospechoso es la pareja de la mujer. Este sujeto fue identificado como Mauro Ezequiel Calderón de 31 años de edad. Mantenían una relación desde hace un año aproximadamente. Está descartada cualquier otra hipótesis que no sea la de femicidio.

Fuentes consultadas indicaron que la convivencia era por momentos violenta, a causa de situaciones generadas por Calderón. Además, destacaron su adicción a las drogas y no descartan que se dedicara a la comercialización de estupefacientes. En el allanamiento que ordenó la justicia en el marco de esta pesquisa, los policías secuestraron 36 envoltorios de cocaína, con un peso aproximado de 15 gramos, una balanza de precisión y tres teléfonos celulares.

Calderón está con paradero desconocido desde la noche del martes. Tiene pedido de captura nacional e internacional. La causa por el “homicidio agravado por el vínculo y por ser perpetrado por un hombre contra una mujer en el marco de violencia de género” es instruida por la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del Dr. Leandro Ventricelli. Intervienen en la investigación uniformados de la Comisaría Moreno 8º (Catonas).