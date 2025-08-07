Deportes

Se llevó a cabo la carrera Got Trail en General Rodríguez

07
Ago

Este domingo se celebró la tercera edición de la Carrera Gran Oeste Trail (G.O.T.) en General Rodríguez, en el marco de una propuesta deportiva y recreativa organizada en conjunto con los distritos de Merlo, Moreno y Luján.

El Intendente Mauro García fue parte de esta gran experiencia apta para toda la familia que se celebró en la Granja Educativa «El Terraplén» y que constó de tres circuitos de 10 K (Competitiva), 5K (Recreativa) y 500 metros (Integradora).

Oro – VARGAS, Mónica (00:40:12)

Plata – BORDA, Rocío (00:40:20)

Bronce – LEIVA, Magalí (00:42:10)

Oro – RIALE, Facundo (00:33:24)

Plata – ESPÍNDOLA, Marcos (00:33:31)

Bronce – BORDÓN, Damián (00:33:35)

¡Felicitaciones a todos los y las atletas oriundos de que pudieron conocer parte del atractivo turístico de nuestro distrito!

