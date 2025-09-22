Buenos Aires, primera en potenciales donantes de médula

La Provincia de Buenos Aires encabeza el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), conocidas como médula ósea, con el 35,5 % de las personas registradas a nivel nacional.

Según datos del Registro Nacional, dependiente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en Argentina hay 376.834 personas registradas como potenciales donantes, de las cuales 133.736 corresponden a la provincia de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocupa el segundo lugar con 39.497 registros (10,5 %) y en tercer lugar se encuentra la provincia de Santa Fe con 37.959 (10,1 %).

Asimismo, el Centro Regional de Hemoterapia de La Plata, perteneciente al Instituto de Hemoterapia bonaerense, se ubica primero en el ranking nacional de centros de donación, con 31.800 personas registradas, lo que representa el 8,5 % del total.

La directora provincial del Instituto de Hemoterapia, Laura González, explicó que “para registrarse como potencial donante de células progenitoras hematopoyéticas es necesario inscribirse y donar sangre. El registro está a cargo del personal del INCUCAI y, en la provincia de Buenos Aires, la donación de sangre es organizada por el Ministerio de Salud provincial a través del Instituto de Hemoterapia y sus centros regionales”.

Desde 2021, la Provincia incorporó más puntos de registro en servicios de hemoterapia hospitalarios y postas de donación, ampliando el acceso a la inscripción. Entre los nuevos espacios se destacan el Centro Regional de Hemoterapia de Tres de Febrero y los hospitales “Iriarte” de Quilmes y “Narciso López” de Lanús.

La directora provincial también destacó que el Centro Regional de Tres de Febrero posee el récord de inscripciones en una sola jornada, con 250 potenciales donantes registrados durante una colecta de sangre en San Nicolás.

Día Mundial del Donante de Médula Ósea

Cada tercer sábado de septiembre se celebra el Día Mundial de las y los Donantes de Médula Ósea, iniciativa de la Asociación Mundial de Donantes de Médula Ósea (WMDA), que coordina datos relevantes de donantes voluntarios y unidades de sangre de cordón umbilical en todo el mundo.

En este marco, mañana sábado 20 de septiembre, la Provincia llevará adelante una colecta de sangre y registro de CPH en el Club Aldosivi de Mar del Plata (Av. de los Trabajadores 1800), junto al Centro Regional de Hemoterapia local.

Importancia de la donación

Las células progenitoras hematopoyéticas son utilizadas para el tratamiento de enfermedades graves de la sangre como leucemia, linfomas y mielomas. Se estima que entre el 70 y el 75 % de las personas que necesitan un trasplante no tienen un donante familiar compatible, por lo que la inscripción en el registro es fundamental para salvar vidas.

Requisitos para registrarse:

-Tener entre 18 y 40 años.

-Pesar más de 50 kilos.

-Gozar de buena salud.

-No presentar antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas.

-Donar sangre y completar el formulario de contacto en el momento de la donación.

Prensa Salud