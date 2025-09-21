Sospechan de un ajuste de cuentas: Asesinaron de varios disparos a un hombre en el barrio San Carlos de Ruta 23

Un hombre de 46 años fue asesinado de cuatro balazos que recibió en el pecho y en el abdomen. Murió en el momento. Viajaba en moto junto a un acompañante, quien resultó herido. Los investigadores tienen como principal hipótesis un ajuste de cuentas.

El suceso se produjo durante los primeros minutos del pasado viernes 19 de septiembre sobre la calle Lafinur en el cruce con 8 de marzo, a cien metros del arroyo Las Catonas, en el barrio San Carlos de Ruta 23 de Moreno Norte.

El expediente judicial consigna que Rubén Darío Mercado, de 46 años, manejaba una moto, llevando a otro hombre de 27 años como acompañante. En la mencionada esquina, apareció en escena otra moto con dos sujetos.

Los recién llegados le cruzaron el vehículo y les dispararon 8 veces, a quemarropa y sin mediar palabra alguna. Cuatro balas alcanzaron el pecho y el abdomen de Mercado. Murió instantáneamente. El otro individuo fue alcanzado en la pierna izquierda. Los agresores escaparon inmediatamente.

El herido fue trasladado al hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue dado de alta, luego de realizarle la primera curación. El cadáver acribillado de Mercado quedó tendido en la cinta asfáltica, en la misma escena del crimen.

Ya con la preservación de la zona a cargo de móviles policiales del Comando de Patrullas de Moreno, se hicieron presentes los peritos de la Policía Científica. Rescataron los casquillos pertenecientes a una pistola calibre 9 mm.

La causa por “homicidio agravado” quedó bajo la órbita de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez de la Dra. Betiana Guillerón. Los investigadores, en base a la mecánica del ataque, tienen como principal hipótesis la de un ajuste de cuentas, por motivos aún no determinados.

Trascendió que Mercado tenía antecedentes penales por una causa de narcotráfico que databa del año 2009. No hay registro que haya continuado con actividad delictiva alguna. Al menos con expediente judicial abierto. Hasta el momento no hay sospechosos individualizados.