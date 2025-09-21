Se realizó la XXIII Copa Challenger de Checar: El sol salió para las personas con discapacidad

Desde hace 30 años, con algunas interrupciones, la fundación Checar de La Reja organiza la Copa Challenger. Una jornada de competencia y camaradería para las personas con discapacidad. El escenario fueron las magníficas instalaciones del Sindicato del Seguro. Fue la edición XXIII la que realizaron este viernes 12 de septiembre. Colaboraron distintas empresas como Adidas y Nestlé y acompañó la municipalidad de Moreno. En medio de la polémica desatada por el gobierno nacional respecto a las prestaciones y pensiones por discapacidad, una actividad que visibiliza las acciones de las organizaciones de base. Entrevista con Carolina Carbone, directora de Checar, y Marcela Carpovich, profesora de Educación Física de La Casa de María