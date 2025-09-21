Transporte profundiza el trabajo conjunto con Estrellas Amarillas

En el marco de las políticas de prevención y concientización que impulsa la Provincia de Buenos Aires, autoridades del Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Martín Marinucci, recibieron a referentes de la organización Estrellas Amarillas de Tigre, Bragado, Conurbano, Luján y Partido de La Costa, para avanzar en acciones conjuntas que fortalezcan la seguridad vial.

Durante el encuentro se abordaron las principales problemáticas vinculadas a la siniestralidad y se definieron ejes de acción comunes, con especial énfasis en la educación vial en las escuelas y en el fortalecimiento de las políticas de prevención.

Asimismo, se realizó un reconocimiento al trabajo sostenido de Estrellas Amarillas en el acompañamiento a víctimas y familiares de siniestros viales. En ese sentido, se destacó la tarea de su presidenta, Silvia Beatriz González, y el compromiso de la organización en cada distrito de la Provincia.

De la reunión participaron el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijoo; el director provincial de Fiscalización y Control del Tránsito y la Seguridad Vial, Cristian Vázquez; el director provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, Lucas Migliavacca; el director provincial del Observatorio Vial, Facundo Coudannes, y la directora de Coordinación y Organización de la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito, Natalia Guagnini.

Con este trabajo articulado, la Provincia de Buenos Aires refuerza su compromiso en la construcción de un tránsito más seguro y en el acompañamiento a quienes sufrieron las consecuencias de los siniestros viales.

