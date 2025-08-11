Buenos Aires: Rescatan 33 aves transportadas en un vehículo

El jueves 7 de agosto, en horas de la noche, efectivos de la Sección de Seguridad Vial «Mercedes» del Escuadrón de Seguridad Vial Autopistas Noroeste dependiente de la Agrupación Buenos Aires detuvieron la marcha de un vehículo conducido por un hombre mayor de edad que circulaba por la Ruta Nacional N° 5, a la altura del kilómetro 86, Peaje Olivera (partido bonaerense de Mercedes).

Personal de la Fuerza llevó a cabo el registro del rodado y halló una caja de cartón con 33 ejemplares de jilgueros argentinos (uno de ellos sin vida) que no contaban con la autorización del organismo pertinente.

Al tratarse de una especie protegida por la Ley 22.421 “Conservación de la Fauna” y el Decreto Ley 10.081/83 de la provincia de Buenos Aires, los gendarmes tomaron contacto con la Secretaria Penal N° 4 del Juzgado Federal de Mercedes, quien dispuso el decomiso de las aves y que se efectúe la entrega de los ejemplares a la Dirección de Ambiente Municipal de Mercedes.

argentina.gob.ar