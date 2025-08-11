Elecciones provinciales y municipales 2025: La primera sección electoral tiene 15 listas con candidatos a senadores

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires publicó entre el pasado viernes y este lunes las 15 listas de alianzas o partidos de cara a las elecciones del 7 de septiembre. En este caso son candidatos a senadores provinciales.
La Primera Sección Electoral está conformada por los municipios de Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López.
Construyendo Porvenir
Partido Libertario
Valores Republicanos
Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros
Potencia
La Libertad Avanza
Frente de Izquierda y los Trabajadores
Fuerza Patria
Somos Buenos Aires
Unión Liberal
Unión y Libertad
Movimiento de Avanzada Socialista
Frente Patriota Federal
Política Obrera
Tiempo de Todos