Elecciones provinciales y municipales 2025: La primera sección electoral tiene 15 listas con candidatos a senadores

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires publicó entre el pasado viernes y este lunes las 15 listas de alianzas o partidos de cara a las elecciones del 7 de septiembre. En este caso son candidatos a senadores provinciales.

La Primera Sección Electoral está conformada por los municipios de Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López.

Construyendo Porvenir

Partido Libertario

Valores Republicanos

Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros

Potencia

La Libertad Avanza

Frente de Izquierda y los Trabajadores

Fuerza Patria

Somos Buenos Aires

Unión Liberal

Unión y Libertad

Movimiento de Avanzada Socialista

Frente Patriota Federal

Política Obrera

Tiempo de Todos