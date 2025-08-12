Elecciones provinciales y municipales 2025: En General Rodríguez hay 13 listas para concejales y consejeros escolares

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires publicó entre el pasado viernes y este lunes las 15 listas de alianzas o partidos de cara a las elecciones del 7 de septiembre. En el distrito de General Rodríguez, circuito único, hay 13 propuestas. La particularidad es que de las 15 listas con candidatos a senadores provinciales, a nivel local solo 11 tienen representación. Además hay dos nóminas con un solo cuerpo, donde se presentan candidatos a concejales y a consejeros escolares. Son el Frente Futuro y Nuevos Aires. Juntos, hoy integrado en la Libertad Avanza (que compitió en el 2021 pero no llegó al piso), tiene 6 concejales y 2 consejeros escolares. El oficialismo, en aquel momento Frente de Todos y hoy Fuerza Patria, renueva 4 concejales y 1 consejero escolar.

Partido Libertario

Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros

Nuevos Aires

Potencia

La Libertad Avanza

Frente de Izquierda y los Trabajadores

Fuerza Patria

Somos Buenos Aires

Unión Liberal

Unión y Libertad

Frente Patriota Federal

Tiempo de Todos

Frente Futuro