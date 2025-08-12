Elecciones provinciales y municipales 2025: 16 listas para concejales y consejeros escolares en Moreno

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires publicó entre el pasado viernes y este lunes las 15 listas de alianzas o partidos de cara a las elecciones del 7 de septiembre. En el distrito de Moreno, con 8 circuitos electorales, hay 16 propuestas. Las 15 que proponen senadores provinciales tienen representación local. Solo una es boleta corta, con candidatos a concejales y concejeros electorales: Nuevos Aires. El oficialismo, en aquel momento Frente de Todos y hoy Fuerza Patria, renueva 6 concejales y 2 consejeros escolares. Juntos, hoy integrado en la Libertad Avanza (que compitió en el 2021 pero no llegó al piso), tiene 4 concejales y 2 consejeros escolares. Y el Frente de Izquierda tiene dos concejales.
Construyendo Futuro
Partido Libertario
Valores Republicanos
Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros
Nuevos Aires
Potencia
La Libertad Avanza
Frente de Izquierda y los Trabajadores
Fuerza Patria
Somos Buenos Aires
Unión Liberal
Unión y Libertad
Movimiento de Avanzada Socialista
Frente Patriota Federal
Política Obrera
Tiempo de Todos