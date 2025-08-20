Bullrich y Rolle presentaron un nuevo sistema para desbloquear celulares en investigaciones de alto impacto

La Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, encabezó la presentación del nuevo sistema de equipos de análisis forense UFED (Universal Forensic Extraction Device), que permitirá a las Fuerzas Federales ampliar en un 150% su capacidad tecnológica para desbloquear dispositivos móviles, extraer datos y avanzar en investigaciones criminales de alto impacto.

“Estamos presentando la incorporación de 30 nuevos equipos CELLEBRITE-INSEYETS, que se suman a los 20 que ya tenemos. En el país vamos a llegar a tener 50 equipos que amplían la capacidad operativa que tiene hoy la Policía Federal y el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) en un 150 por ciento”, sostuvo Bullrich en el evento, donde estuvo acompañada por la Secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el Jefe de la PFA, Comisario General Luis Alejandro Rolle; el Director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, Santiago González Bellengeri; el Director del DFI, Pascual Bellizzi y el Director del Departamento Federal de Coordinación (DFC), Marcelo Farías.“¿Cuáles son las funciones claves de este nuevo sistema? Primero, tiene acceso, extracción, decodificación, análisis, automatización y clasificación de datos digitales”, expresó la Ministra y agregó: “Vamos a tener una mayor eficiencia en la investigación. Los nuevos jefes del DFI y del DFC llevan adelante, junto con el jefe de la Policía Federal Argentina, esta transformación de la PFA en una fuerza total y absolutamente dedicada a la investigación criminal y a la represión de las bandas criminales en la Argentina”.

Tras ello, los funcionarios policiales realizaron una demostración en vivo del funcionamiento de los equipos, mostrando en tiempo real cómo esta tecnología permite acceder, extraer y analizar información crítica de celulares asegurados en procedimientos.

“Con estos nuevos aparatos, lo que logramos es que el que las haga, las vaya a pagar, porque vamos a tener toda la información, y los delincuentes sepan que cada día estamos más preparados para que no puedan seguir cometiendo delitos y que estos queden impunes”, finalizó Bullrich.

*Los equipos*

Estos dispositivos representan una inversión clave en tecnología forense, que refuerza las tareas de investigación criminal, agiliza los procesos judiciales y sustituye equipamientos cuya licencia ya había vencido. Con su incorporación, las fuerzas podrán:

-Acceder a una mayor cantidad de dispositivos iOS y Android, incluso con sistemas de seguridad avanzados.

-Extraer más datos en menos tiempo, con un 60% de incremento en volumen de información recuperada.

-Analizar grandes volúmenes de evidencia digital de manera más rápida y precisa, reduciendo los retrasos en causas judiciales.

