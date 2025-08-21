La PFA detuvo a un hombre acusado de abuso sexual agravado

En el marco de un operativo fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), detuvieron en la zona oeste del conurbano bonaerense a un sujeto acusado por el delito de Abuso Sexual Agravado con Acceso Carnal.

La presente causa tuvo su génesis, a partir de una alerta emitida por la División Sistemas Biométricos de la PFA, por medio de la cual se informaba acerca de un hombre que había concurrido a realizar la actualización de su DNI al Registro Nacional de las Personas, sobre quien se detectó que pesaba una orden de captura vigente por los crímenes antes citados.

A partir de esa información clave, los efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mercedes comenzaron con la realización de arduars tareas de campo, estableciendo que el imputado residía en un domicilio de la localidad de General Rodríguez. Por tal motivo, los uniformados desplegaron un discreto operativo de vigilancia en la zona, logrando su detención en la intersección de las calles Ejército de los Andes y Batallón Guardia Argentina, sobre la vía pública.

El aprehendido, argentino de 61 años de edad, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Moreno – Gral. Rodríguez, a cargo de la Dra. Adriana Julián, imputado por los delitos de “Abuso Sexual agravado por acceso carnal, por resultar un grave daño en la salud mental de la víctima y, por resultar el autor encargado de la guarda, en concurso real con abuso sexual”.

Con info de la PFA