Buscan desesperadamente a una adolescente rodriguense y ofrecen recompensa por datos

Jorgelina Miranda, madre de Abril Romero, la adolescente de 16 años del barrio San Bernardo de General Rodríguez que lleva dos meses y medio desaparecida, pide datos sobre su paradero ya que la menor de edad habría partido junto a Cristian Velazco, de 32 años.

Recientemente, el Ministerio de Seguridad Nacional impuso una recompensa de $5 millones a quienes aporten datos útiles para dar con el paradero de la joven, ya que, cuando estuvo en pareja con Velazco, el hombre aseguró que tenía 25 años y la relación terminó en una denuncia por violencia de género.

El hombre salteño con quien Abril se habría ido, convivió por dos meses con ella y el pasado 18 de septiembre, cuando se la vio por última vez, la menor le dejó una carta a su mamá donde indicó que se fue junto a “el amor de su vida”.

La causa es tramitada por la UFI Nº 9 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo de la Dra. Alejandra Rodríguez y la búsqueda encabezada por el comisario Silva de la DDI, especializado en paraderos. Ya hubo allanamientos en Salta.