Sociedad

Buscan desesperadamente a una adolescente rodriguense y ofrecen recompensa por datos

Posted on by rodrigos
01
Dic

Jorgelina Miranda, madre de Abril Romero, la adolescente de 16 años del barrio San Bernardo de General Rodríguez que lleva dos meses y medio desaparecida, pide datos sobre su paradero ya que la menor de edad habría partido junto a Cristian Velazco, de 32 años.

Recientemente, el Ministerio de Seguridad Nacional impuso una recompensa de $5 millones a quienes aporten datos útiles para dar con el paradero de la joven, ya que, cuando estuvo en pareja con Velazco, el hombre aseguró que tenía 25 años y la relación terminó en una denuncia por violencia de género.

El hombre salteño con quien Abril se habría ido, convivió por dos meses con ella y el pasado 18 de septiembre, cuando se la vio por última vez, la menor le dejó una carta a su mamá donde indicó que se fue junto a “el amor de su vida”.

La causa es tramitada por la UFI Nº 9 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo de la Dra. Alejandra Rodríguez y la búsqueda encabezada por el comisario Silva de la DDI, especializado en paraderos. Ya hubo allanamientos en Salta.