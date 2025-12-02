Charlas sobre prevención de la violencia en las escuelas de General Rodríguez

La Mesa de Salud Mental municipal brindó una serie de actividades grupales con estudiantes de la Escuela Secundaria N° 11 de Parque Joly y la Secundaria N° 3 de Barro Bicentenario.

Las jornadas se llevaron a cabo en el marco del programa de Entornos Saludables y Libres de Violencia que promueve el tratamiento integral de esta problemática con la participación de la comunidad educativa. La iniciativa busca fomentar la conformación de espacios de respeto, contención y prevención del acoso y el maltrato en el ámbito escolar.

