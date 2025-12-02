Educación

Charlas sobre prevención de la violencia en las escuelas de General Rodríguez

La Mesa de Salud Mental municipal brindó una serie de actividades grupales con estudiantes de la Escuela Secundaria N° 11 de Parque Joly y la Secundaria N° 3 de Barro Bicentenario.

Las jornadas se llevaron a cabo en el marco del programa de Entornos Saludables y Libres de Violencia que promueve el tratamiento integral de esta problemática con la participación de la comunidad educativa. La iniciativa busca fomentar la conformación de espacios de respeto, contención y prevención del acoso y el maltrato en el ámbito escolar.

