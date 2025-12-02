Nuevo consultorio de biopsia de glándulas salivales en el Hospital Posadas

El Hospital Posadas incorporó un consultorio especializado en biopsia de glándulas salivales menores, una herramienta clave para el diagnóstico del síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune que afecta las glándulas encargadas de producir saliva y lágrimas, generando sequedad bucal y ocular.

Este nuevo espacio, que depende del Servicio de Reumatología y funciona de forma articulada con Anatomía Patológica, permite realizar estudios diagnósticos con mayor precisión y rapidez, acortando los tiempos de espera de las personas con sospecha de esta patología. Un diagnóstico certero y temprano permite iniciar tratamientos sintomáticos y preventivos que mejoran significativamente la calidad de vida, evitando complicaciones o daños irreversibles.

“Cada nuevo paso que damos para mejorar los diagnósticos es una oportunidad para ver más allá de los síntomas y mejorar la calidad de atención y cuidado de nuestros pacientes”, indicó la Dra. Julieta Gamba, jefa del Servicio de Reumatología al referirse a esta incorporación que fortalece el rol del Hospital Posadas como centro de referencia nacional en enfermedades autoinmunes.

argentina.gob.ar