Se corrió la anteúltima fecha del infanto-juvenil de ciclismo

La Escuela Municipal “Los Peques” participó de la anteúltima fecha del Torneo Infanto Juvenil de Ciclismo, disputado en la ciudad bonaerense de Ayacucho.

En esta ocasión, se destacó el triunfo de Santiago Fernández en la carrera Promocional Zonal, así como el segundo puesto obtenido por Ignacio Roldán en la categoría 2013, quien además continúa liderando el campeonato.

Asimismo, los representantes locales compitieron en las categorías 2009 y 2010, logrando importantes resultados de cara al cierre del certamen, que tendrá lugar en nuestra ciudad.

Felicitaciones a toda la delegación por su esfuerzo y desempeño.

