Provincia implementa el Plan Verano para reforzar el servicio eléctrico

ENERGÍAProvincia implementa el Plan Verano para reforzar el servicio eléctricoSe están instalando 6 nodos de generación eléctrica temporal en Carmen de Areco, 25 de Mayo, 9 de Julio, Pergamino, Gral. Viamonte, Mar del Tuyú y zonas adyacentes, para mejorar el suministro eléctrico.Lunes 1 de Diciembre 2025Provincia implementa el Plan Verano para reforzar el servicio eléctricoEl Plan Verano se desarrolla por cuarto año consecutivoLa Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires inició la implementación del "Plan Verano", una medida que se realiza por cuarto año consecutivo y que reforzará la generación eléctrica en los puntos críticos del territorio bonaerense para mejorar la calidad del servicio en la temporada de mayor demanda.A partir del 15 de diciembre se instalarán unidades de Generación Temporales en 6 nodos de transporte eléctrico claves de la Provincia de Buenos Aires, y su ubicación beneficiará no sólo al municipio donde se ubique, sino también a las localidades cercanas contempladas en los corredores eléctricos.

En ese sentido, se colocarán en:

● Carmen de Areco: 4 Mw de potenciaLas localidades beneficiadas serán Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento y San Antonio de Areco.

● 25 de Mayo: 4 Mw de potenciaLas localidades beneficiadas serán Bragado y 9 de Julio.

● 9 de Julio: 4 Mw de potenciaLas localidades beneficiadas serán Bragado, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen.

● Pergamino: 5,7 Mw de potenciaLas localidades beneficiadas serán Rojas, Junín, Colón y Carabajales.

● Gral. Viamonte: 4,2 Mw de potenciaLas localidades beneficiadas serán Junín, Baigorria, Zavalia, Coronel Eduardo O´Brien, Warnes, El Arbolito, y Mariano H. Alfonso.

● Mar del Tuyu: 2,1 Mw de potencia

Las localidades beneficiadas serán las del Corredor Atlántico, comprendido por General Lavalle, San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar de Ajó, Pinamar y Villa Gesell.Para desarrollar este plan, la Dirección Provincial de Energía (DPE) realizó junto con Distribuidoras Eléctricas, cooperativas y municipios los estudios de cargabilidad de las redes de Alta Tensión para analizar y prever el mapa de nodos críticos para definir los puntos de posible déficit de potencia.

Además de esta solución coyuntural para la época de alta demanda, la Subsecretaría de Energía realizó obras de infraestructura que beneficiarán la calidad del servicio eléctrico en otros municipios.

En los municipios de Mercedes y Bragado, las obras de infraestructura eléctrica de repotenciación permiten prescindir de los equipos de Generación Temporal a los que la Provincia recurrió en otras temporadas, beneficiando al corredor norte de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, se están desarrollando obras de Alta Tensión (AT) en las localidades de Chivilcoy, Guaminí y Quequén, que buscan fortalecer el mapa eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, permitiendo transportar energía eléctrica a mayores distancias con pérdidas mínimas, posibilitando una mayor disponibilidad de potencia y mejorando considerablemente la seguridad y la confiabilidad del suministro.

Obras finalizadas 2025

La potencia que se instalará con el Plan Verano en los distintos nodos está relacionada directamente con la demanda estacional, con picos de consumo en esta temporada. Para evitar gradualmente la instalación de las Unidades de Generación Móvil, la Subsecretaría de Energía finalizó durante el 2025 distintas obras eléctricas que refuerzan de forma permanente el servicio de energía y el mapa eléctrico provincial.

Es el caso de las Estaciones Transformadoras de media tensión en los municipios de Lincoln y Tres Lomas financiadas por el tesoro provincial.Asimismo, se ejecutaron ampliaciones en el sistema que benefician a los municipios de San Nicolás, San Antonio de Areco, Saavedra, Mar Chiquita, Mercedes y 25 de Mayo.El objetivo de los trabajos es generar proyectos de expansión para la red de transporte y subtransmisión de energía, que acompañan e impulsan el crecimiento de las economías regionales.

