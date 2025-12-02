El intendente Mauro García encabezó una reunión de gestión por obras de agua y cloacas

El intendente Mauro García visitó la sede central de ABSA en La Plata, donde mantuvo una reunión de trabajo con el presidente Hugo Obed y el director Esteban Spivak.

Durante el encuentro, se abordaron las mejoras planificadas y la continuidad de las acciones vinculadas al servicio de agua y cloacas en la ciudad, avanzando en gestiones fundamentales para los vecinos y vecinas.

También participaron de la reunión Federico Stiz, gerente de Administración y Finanzas de ABSA, y Mauricio Ríos, referente técnico del área de Obras Públicas municipal.

Municipalidad de General Rodríguez