Recorrida y almuerzo en La Casa de la Niñez Libertad Lamarque

Se realizó un almuerzo en la Casa de la Niñez Libertad Lamarque, perteneciente a la Secretaría de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos, con el propósito de recorrer las instalaciones y observar la puesta en valor del edificio.

Durante la visita, el equipo del área dialogó con las trabajadoras del espacio y tomó conocimiento de los avances en materia de infraestructura y del acompañamiento brindado a niñas y niños.La actividad contó con la participación de la concejala Silvia Figueiras, quien acompañó el recorrido.

