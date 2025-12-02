Semana de respuesta al VIH: jornada de salud integral en la Plaza Central de General Rodríguez

Este lunes, en la Plaza Central “Martín Rodríguez”, se llevó adelante una nueva Jornada de Salud Integral en el marco de la Semana de Respuesta al VIH.

Durante la actividad, vecinos y vecinas pudieron acceder al testeo rápido de VIH, a la posta de vacunación, a propuestas de promoción y prevención, a consejería en Géneros y Diversidad, al dispositivo de prevención en Consumo Problemático y al stand del área de Juventudes.

El test rápido para VIH es voluntario, gratuito y confidencial, y permite obtener el resultado en solo veinte minutos.

Se recuerda que la prevención no depende del tipo de vínculo, sino de las decisiones y cuidados compartidos. La propuesta invita a construir estrategias de cuidado para todas las personas, entendiendo que los vínculos pueden cambiar, pero los cuidados no.

