Cadetes de Bomberos de General Rodríguez participaron de una jornada de capacitación en rescate con cuerdas

El sábado 13 de junio, los cadetes de la institución participaron de una jornada de capacitación dictada por la Especialidad de Rescate con Cuerdas de BVGR.

Durante la mañana se desarrolló un módulo teórico en el que se abordaron los distintos materiales, equipos y elementos utilizados en este tipo de intervenciones, con especial énfasis en su correcto uso y en las medidas de seguridad necesarias para las operaciones de rescate.

Por la tarde, la capacitación continuó con actividades prácticas organizadas en diferentes estaciones de trabajo, donde los participantes pudieron entrenar técnicas de rápel, armado de anclajes y sistemas de ventaja mecánica aplicados a rescates en altura.

La jornada permitió fortalecer los conocimientos y habilidades de los cadetes, promoviendo el trabajo en equipo y la formación continua en técnicas específicas de rescate.

Desde la institución se agradeció especialmente a los instructores de la Especialidad de Rescate con Cuerdas por compartir sus conocimientos y experiencia, así como a todos los cadetes que participaron, destacando su compromiso, dedicación y vocación de aprendizaje.

Info y Foto Bomberos Voluntarios General Rodríguez