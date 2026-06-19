Salud ginecológica: nueva jornada de atención en el CAPS de Marabó

En el marco del Programa Municipal de Salud Ginecológica, se desarrolló una nueva jornada de atención en el CAPS de Marabó, en articulación con el equipo de Promotores y Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el operativo se realizaron controles ginecológicos, tomas de PAP, colocación de implantes subdérmicos, consultas médicas, derivaciones a otras especialidades y solicitudes de estudios complementarios. Además, se brindaron talleres de promoción y prevención vinculados a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva.

La jornada permitió concretar más de 45 atenciones, reafirmando el compromiso de acercar servicios de salud a los distintos barrios y garantizar una atención integral y de calidad para las vecinas de General Rodríguez.

Municipalidad de General Rodríguez